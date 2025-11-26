MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak

Survivor şampiyonu olarak tanınan ve son dönemde pek çok marka ile reklam anlaşması yaparak kazancını artıran Cemal Can Canseven askere gidiyor. Canseven, bedelli askerliğini nerede yapacağını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven şimdi de askere gideceğini duyurdu.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak 1

Canseven, bedelli askerlik yapacağını ''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.'' sözleriyle açıklamıştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak 2

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Show Tv kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi Show Tv kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi
Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Cemal Can Canseven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.