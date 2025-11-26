Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven şimdi de askere gideceğini duyurdu.

Canseven, bedelli askerlik yapacağını ''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.'' sözleriyle açıklamıştı.

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.