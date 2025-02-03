Survivor son bölümden sonra Adem ve Sema hakkındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi

MYNET DETAY- Survivor'da yarışmacılar dansları ve şovlarıyla son bölüme damga vurdu. Özellikle Sema'nın Dilber dansı sosyal medyayı salladı.

Survivor Sema'nın dansı sırasında bakışlarıyla dikkat çeken isim ise Adem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Senem ile yakınlaşma iddialarıyla gündeme gelen Adem bu sefer Sema'ya bakışlarıyla gündeme geldi.

Sema ve Adem arasında bir aşk olabileceği iddiaları da sosyal medyada konuşulmaya başlandı.



Kimi "Adem Sema'ya bakışlarıyla aşka giriyor", "Adem bu kadar belli etme" derken kimi ise "Abartılıyor normal bakmış" yorumlarında bulundu.

DAHA ÖNCE SERHAT AKIN İDDİA ETMİŞTİ

2018 yılında Serhat Akın, Sema ve Adem Kılıççı hakkında aşk iddiasında bulunmuştu. Serhat Akın, internet üzerinden yaptığı yayında Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Serhat Akın'ın bu şok iddialarına Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı kızarak "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" demişti.