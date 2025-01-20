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Survivor'da Adem Kılıçcı ve Senem arasında aşk iddiası konuşuluyor! "Bakışları ele vermiş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 10:04
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Survivor'da geçtiğimiz yıl çok konuşulan Aleyna-Yunus Emre'den sonra yeni sezonda da ilginç bir iddia gündeme geldi. Survivor'da Adem ve Senem arasında aşk iddiası sosyal medyada konuşuluyor.

Survivor'da Adem Kılıçcı ve Senem arasında aşk iddiası konuşuluyor! "Bakışları ele vermiş"

Survivor her sene farklı iddialarla gündeme geliyor. Yunus Emre ve Aleyna arasındaki samimiyetin aylarca konuşulmasından sonra Survivor 2025'te de iki yarışmacının aşk yaşadığı iddia edildi.

Yarışmaya yedeklerden dahil olan isimlerden biri olan Senem daha yarışmaya gelir gelmez gündem oldu.

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İddiaya göre Adem ve Senem arasında bir aşk söz konusu! Yarışma başlamadan önce ikilinin görüştüğüne dair söylentiler sosyal medyada iddia edildi. Ancak bu iddialara taraflardan bir açıklama gelmedi.

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Adem'in yarışma içinde sık sık Senem'i savunması da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Senem de Adem'i savununca fanlar ikilinin arasında bir ilişki olduğunu düşünmeye başladı.

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Adem ve Senem iddiaları sonrası sosyal medyada "Adem'in aşk bakışları", "Her fırsatta birbirlerini kollamaları güzel", "Bakışları ele vermiş", "Adem abayı yakmış" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Kılıçcı
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