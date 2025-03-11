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  4. Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil TikTok'tan gelen mesajı ifşa etti! 'Samimiyetsizsin...'

Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil TikTok'tan gelen mesajı ifşa etti! 'Samimiyetsizsin...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 09:36
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Survivor 2025'te Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil TikTok üzerinden kendisine yapılan eleştirilere çok sinirlendi. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'Gece gece dolup yazdım arkadaşlar kusura bakmayınız' diyerek adeta içini döktü.

Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil TikTok'tan gelen mesajı ifşa etti! 'Samimiyetsizsin...'

Survivor All Star 2025'e yedeklerden dahil olan Yiğit Poyraz'ın hayranları sevgilisi Yasmin Erbil'in peşini bırakmıyor. Yasmin Erbil TikTok'tan kendisine gelen bir mesaja çok sinirlendi ve ifşa etti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'TiKtok'ta gece gece birisi şöyle yazmış; izlemiyorsun işte Yiğit'i samimiyetsizsin bilmem ne. Arkadaşlar her saniye bunu paylaşmak istemediğim olabilir mi? Benim de işlerimin olduğu veya arkadaşlarımı görmem gereken, ailemle vakit geçirmem gereken günler olabilir değil mi? Sonrasında yine kaçırdığım bölümü açıyorum. Bunun açıklamasını yaptığıma inanamıyorum.' ifadelerini kullandı.

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'YİĞİT OLSAYDI...'

'Gece gece dolup yazdım arkadaşlar, kusura bakmayınız' diyen Yasmin Erbil daha sonra sevgilisinin bir fotoğrafını paylaşıp 'Büyük ihtimal Yiğit burada olsaydı şu şekil gülüp niye ciddiye alıp cevap veriyorsun ki derdi' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasmin Erbil Yiğit Poyraz
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