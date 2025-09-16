Sydney Sweeney’e Hint filminde oynaması için rekor teklif: 45 milyon sterlin ve dahası...

28 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney'e, şimdiye kadar yapılmış en pahalı Hint filmlerinden birinde rol teklif edildi.

The Sun’un edindiği bilgilere göre, bir yapım şirketi Sweeney’e 45 milyon sterlinlik ücretin yanı sıra 10 milyon sterlin sponsorluk anlaşmalarını da kapsayan devasa bir teklif götürdü.

Bir kaynak teklife dair şöyle dedi:

“Önceleri Sydney teklifi duyunca şoke oldu, 45 milyon sterlin inanılmaz bir rakam.

Ama proje oldukça ilgi çekici ve onun küresel profilini daha da yükseltebilir. Hint film endüstrisi güçlü ve büyüyen bir sektör, bu film de uluslararası pazara açılmak için tasarlanıyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok, ama bu muazzam bir fırsat ve Sydney seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Para her şey değil; sırada birçok projesi var ama bu rol onun oyunculukta yeni sınırlar keşfetmesini sağlayabilir.”

Los Angeles’ta düzenlenen Emmy Ödülleri gecesinde kırmızı halıya kırmızı bir elbiseyle çıkan Sydney, eğer teklifi kabul ederse filmde bir Hintli ünlüye âşık olan genç bir Amerikalı yıldızı canlandıracak.

Çekimlerin gelecek yılın başlarında New York, Paris, Londra ve Dubai gibi şehirlerde yapılması planlanıyor.