MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney’e Hint filminde oynaması için rekor teklif: 45 milyon sterlin ve dahası...

Euphoria ve White Lotus dizileriyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney’e, şimdiye kadar çekilen en pahalı Bollywood filmlerinden birinde rol alması için 45 milyon sterlinlik dev bir teklif yapıldı.

Sydney Sweeney’e Hint filminde oynaması için rekor teklif: 45 milyon sterlin ve dahası...

28 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney'e, şimdiye kadar yapılmış en pahalı Hint filmlerinden birinde rol teklif edildi.

The Sun’un edindiği bilgilere göre, bir yapım şirketi Sweeney’e 45 milyon sterlinlik ücretin yanı sıra 10 milyon sterlin sponsorluk anlaşmalarını da kapsayan devasa bir teklif götürdü.

Bir kaynak teklife dair şöyle dedi:

Sydney Sweeney’e Hint filminde oynaması için rekor teklif: 45 milyon sterlin ve dahası... 1

“Önceleri Sydney teklifi duyunca şoke oldu, 45 milyon sterlin inanılmaz bir rakam.
Ama proje oldukça ilgi çekici ve onun küresel profilini daha da yükseltebilir. Hint film endüstrisi güçlü ve büyüyen bir sektör, bu film de uluslararası pazara açılmak için tasarlanıyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok, ama bu muazzam bir fırsat ve Sydney seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Para her şey değil; sırada birçok projesi var ama bu rol onun oyunculukta yeni sınırlar keşfetmesini sağlayabilir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu "Göğüslerimi beğeniyorum!" Kırmızı halıya damga vurdu

Los Angeles’ta düzenlenen Emmy Ödülleri gecesinde kırmızı halıya kırmızı bir elbiseyle çıkan Sydney, eğer teklifi kabul ederse filmde bir Hintli ünlüye âşık olan genç bir Amerikalı yıldızı canlandıracak.

Çekimlerin gelecek yılın başlarında New York, Paris, Londra ve Dubai gibi şehirlerde yapılması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Böyle duyurduSurvivor Ayşe Yüksel evleniyor! Böyle duyurdu
İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.