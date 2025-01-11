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  4. Tabutu başında kavgaya tutuşmuşlardı! Ferdi Tayfur için mevlid okutuldu! İki kızı oradaydı! Gözler Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'u aradı ama...

Tabutu başında kavgaya tutuşmuşlardı! Ferdi Tayfur için mevlid okutuldu! İki kızı oradaydı! Gözler Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'u aradı ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 07:38
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Tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur kavgaya tutuşmuştu. Usta şarkıcı için Emirgan Camii’nde mevlid okutuldu. Gözler Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'u aradı ama...

Tabutu başında kavgaya tutuşmuşlardı! Ferdi Tayfur için mevlid okutuldu! İki kızı oradaydı! Gözler Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'u aradı ama...

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı. Tayfur, için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

FERDİ

Usta şarkıcının son dönemde küs olduğu ve soyadı krizi yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'un cenazeye gelmesi gerilime neden oldu ve Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı ile kavgaya tutuştular.

MEVLİD 1

Cenaze törenindeki o anlar uzun süre gündemde kaldı. Şimdi de Ferdi Tayfur’un yedisi için Emirgan Camii’nde Mevlid okutuldu. Tayfur’un mevlidine iki kızı Tuğba Dınız ve Funda Doğrul, yeğeni Şirin, kız kardeşi ve aynı zamanda Şirin’in annesi Nafia Turanbayburt katıldı.

MEVLİD 2

TEPKİ GÖSTERDİ

Mevlid'e usta şarkıcının eski eşi Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'un katılmaması dikkat çekti. Tayfur’un tabutu başında yaşanan kavga ve miras tartışması sorulunca usta sanatçının ablası Nafia “Ne mirası be! Miras falan yok! Yok öyle bir şey!” diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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