Tanyeli'nin cenazesinde Gülben Ergen'i kızdıran soru! "Bir şey söylemek istemiyorum"

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oryantal, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bodrum'daki aile mezarlığında, annesinin yanında toprağa verilecek.

Tanyeli'nin cenaze namazında pek çok ünlü isim vardı. Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman ve Pınar Eliçe'nin de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim cenaze töreni için camiye geldi.

Gülben Ergen de cenazede arkadaşına son görevini yapmak için bulundu. Ancak şarkıcıyı 'vefasızlık' sorusu kızdırdı.

"Tanıyanlar bilir kendisi çok inançlıdır. Şu Ramazan günü çok çekti çok uğraştı ben kurtulduğunu düşünüyorum. Allah onun oğullarına sabır versin" diyen Gülben Ergen'e vefasızlık sorusu gelince şarkıcı sinirlendi.

Ergen "Bir şey söylemek istemiyorum ben vefasız olamaz sanatçı" diyerek kızdı.