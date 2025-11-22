MAGAZİN

Tarkan biletlerinin karaborsaya düşmesine Berna Laçin'den tepki: 'Kural yok mu bu ülkede?'

Megastar Tarkan'ın uzun bir aradan sonra İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri yoğun ilgi nedeniyle çok kısa sürede tükenmişti. Daha sonra biletlerin karaborsaya düştüğü görüldü. Bu duruma Berna Laçin tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor.

16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak ünlü ismin konserinin biletleri satışa sunulduktan sonra 40 dakikada tükenmişti.

Tarkan biletlerinin daha sonra karaborsaya düştüğü görüldü. 7 bin TL ile 32 bin TL arasında satışa çıkan biletler karaborsada 200 bin TL'yi aşkın fiyatlara yeniden satılıyor.

Bu duruma Berna Laçin'den tepki gecikmedi. Laçin; ''Ayrıca biletleri karaborsaya düşürmemek için kural koysanıza! 4 binler dediğin 80 euro çok da abartmayın. Ama almışlar toptan belki ki 40 bine kakalıyorlar şimdi. Hiçbir yerde kural yok mu bu ülkede ya!' ifadelerini kullandı.

