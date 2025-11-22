Tarkan biletlerinin karaborsaya düşmesine Berna Laçin'den tepki: 'Kural yok mu bu ülkede?'

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor.

16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak ünlü ismin konserinin biletleri satışa sunulduktan sonra 40 dakikada tükenmişti.

Tarkan biletlerinin daha sonra karaborsaya düştüğü görüldü. 7 bin TL ile 32 bin TL arasında satışa çıkan biletler karaborsada 200 bin TL'yi aşkın fiyatlara yeniden satılıyor.

Bu duruma Berna Laçin'den tepki gecikmedi. Laçin; ''Ayrıca biletleri karaborsaya düşürmemek için kural koysanıza! 4 binler dediğin 80 euro çok da abartmayın. Ama almışlar toptan belki ki 40 bine kakalıyorlar şimdi. Hiçbir yerde kural yok mu bu ülkede ya!' ifadelerini kullandı.