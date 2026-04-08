Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Fadime ve İso'ya teklif yağıyor! Kanal onay verdi

Her cuma akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Dizideki Fadime ve İso sahneleri de oldukça beğeniliyor. İki genç ismin dizideki uyumu izleyenlerden tam not alıyor. “Taşacak Bu Deniz” dizisinin sevilen çifti Fadime ve İso’su diziden sonra reklam filmiyle de ekranda boy gösterecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; karakterlere hayat veren başarılı oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı peş peşe ikinci kez aynı reklamda buluşuyor.

KANAL ONAY VERDİ

Önce bir giyim markasının dijital reklamı için bir araya gelen iki genç yıldız şimdi de televizyonda da yayınlanacak olan bir finans markasında rol almaya hazırlanıyor. Şanlı ve Atılgan bu kez yapım şirketi ve kanalın da onayıyla dizide hayat verdikleri Fadime ve İso karakterleriyle kamera karşısına geçecek. Reklam filminin cuma günü çekileceği konuşuluyor.