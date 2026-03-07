MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Teoman'ın canlı performansı tartışma yarattı! Kimse inanamadı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü müzisyen Teoman'ın canlı performansı sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü ismin 'Paramparça' şarkısını söylerken ki performansı pek beğenilmedi. Sosyal medyada 'paramparça olduk' şeklinde yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserlerinden birinde sergilediği sahne performansı, izleyiciler ve hayranları arasında tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'paramparça' şarkısını seslendiren Teoman, canlı performansıyla pek beğenilmedi.

Teoman ın canlı performansı tartışma yarattı! Kimse inanamadı 1

Konseri takip eden bir hayranı “5.000 liram sahnede can çekişiyor.” diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Teoman ın canlı performansı tartışma yarattı! Kimse inanamadı 2

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Teoman'ın canlı performansına sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Güzelim şarkısını paramparça etmiş', 'Sanatçılar yaş aldıkça değişik oluyorlar', 'Abi şarkıyı parçalamışsın be' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'normalde böyle söylemiyor', 'Teoman lan bu, ruhunu hissetmek için gidersin konsere sesini dinlemek için değil' gibi yorumlar yaptılar.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti! Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!
Peş peşe patlama sesleri! 'Uçağımızı terk ediyoruz'Peş peşe patlama sesleri! 'Uçağımızı terk ediyoruz'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Teoman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.