Teoman'ın canlı performansı tartışma yarattı! Kimse inanamadı

Ünlü şarkıcı Teoman'ın son konserlerinden birinde sergilediği sahne performansı, izleyiciler ve hayranları arasında tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 'paramparça' şarkısını seslendiren Teoman, canlı performansıyla pek beğenilmedi.

Konseri takip eden bir hayranı “5.000 liram sahnede can çekişiyor.” diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Teoman'ın canlı performansına sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Güzelim şarkısını paramparça etmiş', 'Sanatçılar yaş aldıkça değişik oluyorlar', 'Abi şarkıyı parçalamışsın be' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'normalde böyle söylemiyor', 'Teoman lan bu, ruhunu hissetmek için gidersin konsere sesini dinlemek için değil' gibi yorumlar yaptılar.