Teoman stand-up için sahneye çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve sahnedeki performanslarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Teoman şimdi de stand-up yapmaya başladı. İlk gösterisi için sahneye çıkan ünlü ismin performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Yaşam tarzı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Teoman  stand-up için sahneye çıktı.

İlk gösterisini sergileyen Teoman'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin performansı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Teoman için sosyal medyada; 'Adam çok haklı', 'Seyirci eğlenmiş' gibi yorumların yanı sıra 'Tek komik olan sahneye çıkmış olması', 'Gülünecek bir şey yok ki' şeklinde eleştirel yorumlar da yapıldı.

Teoman
