MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Mahsun Kırmızıgül sözünü sakınmadı! 'Bu ülke iflah olmayacak'

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından sosyal medyada bu konuya dair yorumlar yapılmaya başlandı. Bazı sosyal medya hesaplarında 'sanatçılar terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek listeler paylaşıldı. Bu listede ismi geçen Mahsun Kırmızıgül ise kendini tutamadı.

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Mahsun Kırmızıgül sözünü sakınmadı! 'Bu ülke iflah olmayacak'
Öznur Yaslı İkier

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan fesih kongresinin kararları açıklandı. Terör örgütünün yayımladığı karar bildirgesinde, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı." denildi.

PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

KENDİNİ TUTAMADI

Bazı sosyal medya hesaplarında 'Sanatçılar terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek listeler paylaşıldı. Bu listede ismi geçen Mahsun Kırmızıgül X hesabından isyan etti.

mahsunn

Kırmızıgül paylaşımında;

''Sanatçılar “terörsüz Türkiye istemiyor” diye bir liste yapmışlar. Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler…

Ben “Hepimiz kardeşiz” derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk.

Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin. O da, ''YOLSUZLUK''

Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede.
Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok.

Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir. Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası.

Bugün…
Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…
Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak.
Yolsuzluk terörle eş değerdedir.

Şimdi siz de...
Adamsanız, bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız.''

11 MAHSUN

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı halıda siyahlar içinde! Beğeni yağdıKırmızı halıda siyahlar içinde! Beğeni yağdı
Bakanlığın uygulamasına şaşırdı! 'Dışarı çıkmam'Bakanlığın uygulamasına şaşırdı! 'Dışarı çıkmam'

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Pistte oynayan gelinin üstüne dev disko topu düştü! O anlar kamerada…

Pistte oynayan gelinin üstüne dev disko topu düştü! O anlar kamerada…

Vergide yeni dönem başlıyor!

Vergide yeni dönem başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.