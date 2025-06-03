Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat imaj tazeledi! Son haliyle gündemde

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı paylaşımı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

Aylardır sessizliğini koruyan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Saçlarını kısacık kestiren Aybüke Pusat yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Pusat'ın kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'çok güzel olmuş', 'böyle de güzel', 'her halin çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Öğrenimine daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam etti. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Medcezir dizisindeki "Elif" karakteriyle oyunculuğa başladı.