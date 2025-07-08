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Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı

Sosyal medya üzerinden boykot çağrılarında bulunan Aybüke Pusat TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı. Aylardır sessizliğini koruyan ünlü isim şimdilerde yeni proje öncesi moral depoluyor. Japonya'ya tatile giden Pusat tatil karelerini peş peşe paylaştı.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı paylaşımı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

Aylardır sessizliğini koruyan ünlü ismin yeni adresi belli oldu. Aybüke Pusat Most Yapım’ın yeni sezonda NOW’da ekrana gelecek olan “Halef” dizisiyle anlaşma sağladı.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 1

Yeni sezon öncesi moral depolayan Aybüke Pusat, tatil için Doğu Asya ülkelerinden Japonya'yı tercih etti.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 2

Yaklaşık iki haftadır Japonya'da bulunan ünlü oyuncu, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Aybüke Pusat, bu seyahatinden kısa kısa anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 3

Aybüke Puast, Japonya’nın hem sokaklarında hem doğasında, hem plajlarında hem de toplu taşıma araçlarında objektife poz verdi.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 4

Sosyal medya hesabında ise o anlara; "Güneşin doğduğu yerdeyim" notunu ekledi.

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 5

Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı 6

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Aybüke Pusat
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