Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat yeni proje öncesi moral depoluyor! Tatilden peş peşe paylaştı

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı paylaşımı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

Aylardır sessizliğini koruyan ünlü ismin yeni adresi belli oldu. Aybüke Pusat Most Yapım’ın yeni sezonda NOW’da ekrana gelecek olan “Halef” dizisiyle anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi moral depolayan Aybüke Pusat, tatil için Doğu Asya ülkelerinden Japonya'yı tercih etti.

Yaklaşık iki haftadır Japonya'da bulunan ünlü oyuncu, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Aybüke Pusat, bu seyahatinden kısa kısa anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aybüke Puast, Japonya’nın hem sokaklarında hem doğasında, hem plajlarında hem de toplu taşıma araçlarında objektife poz verdi.

Sosyal medya hesabında ise o anlara; "Güneşin doğduğu yerdeyim" notunu ekledi.