Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk'ün eski hali gündeme geldi! Estetik iddialarına yanıt gecikmedi

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, 6. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Soytürk eski haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Değişimiyle dikkat çeken Rabia Soytürk hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi.

Soytürk 'Estetik yok. Küçükken bir burun ameliyatı oldum. Onun dışında estetik yok burunda da yok, dudakta da yok. Hiçbir şey yok.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise Rabia Soytürk için; 'Yüzüne çok şey yapmış', 'Eski hali çok daha iyi' gibi yorumlar yapıldı.