MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Teşkilat'tan Aybüke Pusat kovuldu yerine Rabia Soytürk geldi! Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri...

Boykot çağrısı yaptığı için TRT dizisi Teşkilat'taki rolüne son verilen Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim Rabia Soytürk oldu. Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri 'Hilal' rolüne hayat verecek.

Teşkilat'tan Aybüke Pusat kovuldu yerine Rabia Soytürk geldi! Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri...
Kubra Akalın

Aybüke Pusat'ın kovulduğu Teşkilat dizisinde kadın başrol arayışı vardı. Boykot paylaşımı yaptığı için diziden gönderilen Aybüke Pusat'ın ardından Teşkilat dizisinin yeni sezonunda aranan başrol bulundu.

TRT1’in iddialı dizisi Teşkilat eylülde 6. dezonuyla seyirci karşısına çıkacak. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu. En güçlü aday olarak da Rabia Soytürk’ün adı geçiyordu.

Teşkilat tan Aybüke Pusat kovuldu yerine Rabia Soytürk geldi! Tolga Sarıtaş ın yeni partneri... 1

“HİLAL” ROLÜNE HAYAT VERECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre Rabia Soytürk Teşkilat’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a yeni sezonda ajan “Hilal” rolüyle Soytürk eşlik edecek.

Teşkilat tan Aybüke Pusat kovuldu yerine Rabia Soytürk geldi! Tolga Sarıtaş ın yeni partneri... 2

Öte yandan Erkan Petekkaya da geçtiğimiz sezon Teşkliat dizisinde rol almıştı. Bu sezon dizide rol alıp almayacağı merak konusu olan oyuncu, yeni sezon için devam kararı verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcıdan Mert Demir'e şoke eden sözler! "Serenay'ın..."Ünlü şarkıcıdan Mert Demir'e şoke eden sözler! "Serenay'ın..."
MasterChef'te ana kadroya giren isim merak edildiMasterChef'te ana kadroya giren isim merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat rabia soytürk teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.