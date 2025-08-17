Teşkilat'tan Aybüke Pusat kovuldu yerine Rabia Soytürk geldi! Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri...

Aybüke Pusat'ın kovulduğu Teşkilat dizisinde kadın başrol arayışı vardı. Boykot paylaşımı yaptığı için diziden gönderilen Aybüke Pusat'ın ardından Teşkilat dizisinin yeni sezonunda aranan başrol bulundu.

TRT1’in iddialı dizisi Teşkilat eylülde 6. dezonuyla seyirci karşısına çıkacak. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu. En güçlü aday olarak da Rabia Soytürk’ün adı geçiyordu.

“HİLAL” ROLÜNE HAYAT VERECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre Rabia Soytürk Teşkilat’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a yeni sezonda ajan “Hilal” rolüyle Soytürk eşlik edecek.

Öte yandan Erkan Petekkaya da geçtiğimiz sezon Teşkliat dizisinde rol almıştı. Bu sezon dizide rol alıp almayacağı merak konusu olan oyuncu, yeni sezon için devam kararı verdi.