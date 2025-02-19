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  4. TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...

TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.02.2025 16:51
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Yıllar sonra YouTube'da yeniden yayınlanmaya başlanan ve yeni yarışmacılarıyla uzun süre konuşulan Kısmetse Olur'da yaşadığı aşkla hafızalara kazınan TikTok fenomeni Aybüke Çangal şimdi de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Aybüke Çangal'ın gamzelerinin bile estetik olduğu duyanlar çok şaşırdı.

TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...

TikTok'ta yayınladığı videolar ile adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Çangal son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.

aybüke 1

Kısmetse Olur yarışmasında Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan ve ayrılan Aybüke Çangal şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

ESKİ HALİ 2

İddialı tarzı, sempatik tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken TikTok fenomeninin eski halini görenler çok şaşırdı.

eski hali 1

Bir dönem boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.

AYBÜKE 2

2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını açıklamıştı.

aybüke 3

Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke iddialı tarzıyla sosyal medyada çok beğeniliyor.

AYBÜKE 4

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