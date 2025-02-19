TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...

TikTok'ta yayınladığı videolar ile adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Çangal son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.

Kısmetse Olur yarışmasında Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan ve ayrılan Aybüke Çangal şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

İddialı tarzı, sempatik tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken TikTok fenomeninin eski halini görenler çok şaşırdı.

Bir dönem boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.

2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını açıklamıştı.

Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke iddialı tarzıyla sosyal medyada çok beğeniliyor.