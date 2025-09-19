MAGAZİN

Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk çiftinin mutlu günü! Bebeklerine kavuştular

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, oğullarına Ali adını verdi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin, Ali adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Yaklaşık 3 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen Ali bebek ve annesi Zeynep Mayruk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de evlenmişti.

Sarıtaş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada baba olacak olmaktan dolayı bir hayli heyecanlı olduğunu dile getirirken; "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

