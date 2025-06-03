Trafikte araçtan inip küfürler savurmuştu! İlker Aksum'dan açıklama geldi! 'Özür diliyorum'

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum dün bir sürücüyle yaşadığı tartışmayla adından söz ettirdi. Urla'da trafik kavgasına karışan oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kavga sonrası Aksum sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. 53 yaşındaki oyuncu, tartışma anında sinirlerinin bozulduğunu ve küfür ettiğini söyledi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

''Dün talihsiz bir olay yaşadım. Trafikte saygıyla birine yol vermek istedim. 2 saniye yol verdim. Arkadan bir şahıs çıktı camdan 'gerizekalı yürüsene. Mal herif yol senin yürüsene' dedi. Ben de çıktım arkadaşım niye gerizekalı diyorsun dedim. O sırada eşim geldi 'Kusura bakma de. Devam et.' dedi. Böyle konuşulurken bir kez daha 'Seni bir döverim, sizi bir döverim' dedi. Benim de sinirlerim bozuldu ve küfür ettim. Özür dilerim dostlar'' ifadelerini kullandı.

'ÖZÜR DİLERİM'

Aksum "Özür dilerim dostlar...Artık dayanamadım, benim de karım ve çocuğum var. Daha yeni çocuğum oldu. 35 yıldır gözünüzün önündeyim. Bir gün bile benden böyle bir şey gördünüz mü? Tahammülüm zayıflamış durumda. 53 yaşındayım, baba oldum." diye konuştu.

Aksum sözlerini şöyle sonlandırdı; "Bir anlık ben de küfür ettim. Herkesten özür diliyorum. Ben sizin gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Ne olursa olsun yapmamalıydım, söylememeliydim. Kabul ediyorum."