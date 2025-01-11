Tülin Şahin'in adı Efsane Yol’daki yıldızlara yazıldı!

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Tülin Şahin şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Tülin Şahin'in adı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 'Efsane Yol’daki yıldızlar arasına eklendi.

Kariyerinde 25. yılını kutlayan Tülin Şahin, “Fenerbahçe ve StarFan’in bu jesti benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Sürekli biriken, çok özel anılarım var. Tüm camiaya teşekkür ederim” diyerek heyecanını aktardı.

Tülin Şahin’in yıldızının hemen yanında, maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki kızı Siena’nın da yıldızı bulunuyor. Taraftarlar, StarFan projesiyle kendileri veya sevdikleri adına isimlerini stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen yıldızlara ekletebiliyor.