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Tülin Şahin'in adı Efsane Yol’daki yıldızlara yazıldı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 14:16
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Her açıklaması, her adımı adeta olay olan ünlü model Tülin Şahin, , StarFan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında yerini aldı.

Tülin Şahin'in adı Efsane Yol’daki yıldızlara yazıldı!

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Tülin Şahin şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Tülin Şahin'in adı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 'Efsane Yol’daki yıldızlar arasına eklendi.

şahin

Kariyerinde 25. yılını kutlayan Tülin Şahin, “Fenerbahçe ve StarFan’in bu jesti benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Sürekli biriken, çok özel anılarım var. Tüm camiaya teşekkür ederim” diyerek heyecanını aktardı.

ŞAHİN

Tülin Şahin’in yıldızının hemen yanında, maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki kızı Siena’nın da yıldızı bulunuyor. Taraftarlar, StarFan projesiyle kendileri veya sevdikleri adına isimlerini stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen yıldızlara ekletebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Tülin Şahin
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