MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası

Dizilerden ve reklamlardan kazandıkları paralarla gündeme gelen ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Burak Özçivit'in lüks arabalarını ve lüks evlerini satışa çıkardığı hatta zararına satışlar yaptığı iddia edildi.

Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası
Öznur Yaslı İkier

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.

Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası 1

Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor. Lüks araçları ve lüks evleriyle dikkat çeken ikili bu defa şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi.

Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası 2

'YOK PAHASINA SATIYOR'

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in mal varlığını nakde çevirdiğini söyledi. Üstündağ; 'Burak Özçivit yaklaşık 7 veya 8 arabasını sattı. En son sattığını CZN Burak aldı. 22 milyon liraya aldığı arabayı 14 milyona sattı.

Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası 3

Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi. Arabalarının yanı sıra Acarkent'teki iki evi de satmış. Ben iki ihtimal üzerinde duruyorum. Birincisi her şeyini nakite çeviriyor boşanacak bu yüzden. İkincisi de yurt dışına mı gidecekler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Aylık gelirim 30 bin TL' demişti! CZN Burak ünlü ismin lüks aracını satın aldı 'Aylık gelirim 30 bin TL' demişti! CZN Burak ünlü ismin lüks aracını satın aldı

Dubai, Katar hatta Irak’tan yaşayabileceği konuşulan Özçivit’in, Orta Doğu’daki geniş hayran kitlesi de bu ihtimali güçlendiriyor.'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı
Yıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan ettiYıllar sonra ülkeye dönmüştü! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını ilan etti

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.