Tüm mal varlığını nakde çeviriyor! Burak Özçivit lüks araçlarını ve evlerini zararına satıyor! Ülkeyi terk edecek iddiası

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.

Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor. Lüks araçları ve lüks evleriyle dikkat çeken ikili bu defa şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi.

'YOK PAHASINA SATIYOR'

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in mal varlığını nakde çevirdiğini söyledi. Üstündağ; 'Burak Özçivit yaklaşık 7 veya 8 arabasını sattı. En son sattığını CZN Burak aldı. 22 milyon liraya aldığı arabayı 14 milyona sattı.

Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi. Arabalarının yanı sıra Acarkent'teki iki evi de satmış. Ben iki ihtimal üzerinde duruyorum. Birincisi her şeyini nakite çeviriyor boşanacak bu yüzden. İkincisi de yurt dışına mı gidecekler.

Dubai, Katar hatta Irak’tan yaşayabileceği konuşulan Özçivit’in, Orta Doğu’daki geniş hayran kitlesi de bu ihtimali güçlendiriyor.'