Türk filmlerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata gözlerini kapadı. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi 'Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin 'Bir Zamanlar Batı'da filminde rol alarak şöhretini pekiştirdi.

Claudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı

Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.