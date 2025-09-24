MAGAZİN

Türk filmlerinde rol almıştı! Ünlü oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

Avrupa sinemasının unutulmaz yıldızları arasında gösterilen İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cardinale, Türk yapımı filmlerde de rol almış, İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle lâyık görülmüştü.

Öznur Yaslı İkier

İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata gözlerini kapadı. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi 'Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin 'Bir Zamanlar Batı'da filminde rol alarak şöhretini pekiştirdi.

Claudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı

Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

