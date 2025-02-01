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  4. Türkiye engelini kaldırmıştı! Sibel Kekili ödül töreninde ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı

Türkiye engelini kaldırmıştı! Sibel Kekili ödül töreninde ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 09:22
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Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filmiyle yakaladığı şöhreti, ‘Game Of Thrones’da canlandırdığı ‘Shae’ karakteriyle pekiştiren Sibel Kekili, Türklerin kendisine gönderdiği cinsel içerikli taciz mesajları sebebiyle Instagram'da Türkiye'yi engellemişti. Ancak ünlü isim geçtiğimiz aylarda Türkiye engelini kaldırdı. Sibel Kekili bir ödül töreni gecesinden yayınladığı kareleri ile büyük beğeni topladı.

Türkiye engelini kaldırmıştı! Sibel Kekili ödül töreninde ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı

Game of Thrones ve Duvara Karşı filmlerindeki başarısıyla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli bir süre önce Türkiye'yi Instagram hesabından engellemişti.

Türklerin kendisine gönderdiği cinsel içerikli taciz mesajlarından rahatsız olan Sibel Kekili geçtiğimiz aylarda şaşırtan bir hamle de bulunmuş ve Türkiye engelini kaldırmıştı.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim son olarak 46. Film Festival Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Geceye siyahlar içerisinde katılan ünlü ismin tülden gömleği ve kırmızı ayakkabıları dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Sibel Kekili'nin peş peşe yayınladığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'tek kelimeyle harika' 'gururla takipteyiz' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sibel Kekilli
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