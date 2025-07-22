Türkiye'yi terk edeceği konuşuluyordu! Engin Altan Düzyatan yatırımını dolara yapmış | Mal varlığı dudak uçuklattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara'yı da yanına alarak iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri Dubai'ye taşınıyor.

Türkiye'yi terk etme kararı alan Düzyatan şimdi de servetiyle gündemde. Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Altan Düzyatan, Sabah'ın haberine göre yatırımını dolara yaptı.

PARASININ KAYDINI EŞİ TUTUYOR

Düzyatan'ın bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığı olduğu iddia edildi.

Lüks harcamalar yapmayan oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" demişti.