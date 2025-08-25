Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Tolga Karel yeniden gündemde! Sosyal medya onu konuşuyor

Yayınladığı döneme damgasını vuran ve aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulan Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıllar önce yurtdışına taşınan ve hayatına orada devam eden dizinin Oğuz'u Tolga Karel, rolü hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

ROLÜYLE ÇOK KONUŞULUYOR

Tekrarı yayınlandığı anda yeniden sosyal medyada gündem olan Yaprak Dökümü'nde en dikkat çeken karakterlerden biri Oğuz'u canlandıran Tolga Karel'den yıllar sonra açıklama geldi.

YILLAR SONRA CEVAP VERDİ

Bir sosyal medya kullanıcısının 'Leyla'yı neden üzdünüz?' sorusuna yanıt veren Karel şu ifadeleri kullandı: "15 yıl sonra ilk defa cevap veriyorum. Karaktere bakında Leyla'da huzuru ve sağlığı Necla'da da tutkuyu buldu Oğuz. Kolay ve basit yoldan köşeyi dönmek isteyen bir karakterdi. Sonunda birçoğu gibi hapishanede bitti. Hala sevilmesinin sebebi aslında 2000 yılında doğan jenerasyonun kopyası olmasıdır."

Tolga Karel'in yıllar sonra verdiği yanıt sosyal medyada da gündem oldu.