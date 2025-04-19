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Ufuk Bayraktar ödül törenine kızı Deray ile geldi! Görenler hayran kaldı

Ezel dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Ufuk Bayraktar şimdi de Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Bayraktar geceye kızı Deray ile birlikte katıldı.

Ufuk Bayraktar ödül törenine kızı Deray ile geldi! Görenler hayran kaldı
Öznur Yaslı İkier

Yıllar önce Ezel dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, daha sonra da Vatanım Sensin’de Dağıstanlı’yı oynayan Ufuk Bayraktar son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu şimdi de Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Ufuk Bayraktar geceye kızı Deray ile birlikte katıldı.

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Daha önce kızı Deray Bayraktar ile “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde rol alan ünlü oyuncu kameralar karşısına kızıyla birlikte çıktı.

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YORUM YAĞDI

Ufuk Bayraktar ve kızı Deray'ın kol kola geldiği gecede baba-kız tüm bakışları üzerlerine topladılar. Baba-kızın birlikte pozuna; 'Çok güzeller', 'Kızı güzelmiş', 'Duru bir güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.

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Ufuk Bayraktar
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