MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare

Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'dan üzen haber gelmiş ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti. Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı. Özkan hastaneden taburcu edildi.

Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu iddialar aile tarafından yalanlanırken Özkan'ın gözlem amaçlı hastanede olduğu bildirilmişti. Umut Özkan dün de ağabeyini yoğun bakımda ziyaret ettiğini ve durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Umut Özkan; "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" demişti.

Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare 1

Kardeşi, Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağını ya da taburcu olacağını söylemişti.

Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare 2

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi. Bugün taburcu edilen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Mehmet Uslu, Özkan ile fotoğrafını "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" notuyla paylaştı.

Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare 3

KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, şimdilerde organ nakli beliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ufuk Özkan hakkında maddi sıkıntı iddiası! '20 bin TL isteyip... ' Ufuk Özkan hakkında maddi sıkıntı iddiası! '20 bin TL isteyip... '
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Mesele alkol değildi" diyerek gerçeği yıllar sonra açıkladı "Mesele alkol değildi" diyerek gerçeği yıllar sonra açıkladı
Yeni hamilelik pozu! Beğeni yağdıYeni hamilelik pozu! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.