Ufuk Özkan 48 saat sonra yoğun bakımdan çıktı! Taburcu edildi... İşte ilk kare

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu iddialar aile tarafından yalanlanırken Özkan'ın gözlem amaçlı hastanede olduğu bildirilmişti. Umut Özkan dün de ağabeyini yoğun bakımda ziyaret ettiğini ve durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Umut Özkan; "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" demişti.

Kardeşi, Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağını ya da taburcu olacağını söylemişti.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi. Bugün taburcu edilen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Mehmet Uslu, Özkan ile fotoğrafını "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" notuyla paylaştı.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, şimdilerde organ nakli beliyor.