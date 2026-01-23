Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Gencebay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ufuk Özkan'a donör bulunduğu haberini verdi.

Sevim Emre, güzel haberi sosyal medya hesabından Ufuk Özkan'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Canlarım…Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk..Allah'ın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek.. Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım... Minnet ve şükranlarımla."

Söz konusu haber sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.