MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'dan sevindirici haber geldi. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından Özkan için uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Gencebay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ufuk Özkan'a donör bulunduğu haberini verdi.

Ufuk Özkan dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu 1

Sevim Emre, güzel haberi sosyal medya hesabından Ufuk Özkan'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu:

Ufuk Özkan dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu 2

"Sevgili Canlarım…Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk..Allah'ın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek.. Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım... Minnet ve şükranlarımla."

Ufuk Özkan dan iyi haber geldi! Beklenen donör bulundu 3

Söz konusu haber sonrası Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Son pozları olay oldu Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Son pozları olay oldu
Yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı Yeni dizisi için anlaşmaya vardı! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.