MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için aranan uygun donör sonunda bulundu. Özkan'a donörü eski set arkadaşının verdiği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun hastanedeki son görüntüsü de ortaya çıktı.

Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyiyle ilgili sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı. Özkan, ağabeyi için günledir aranan uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı 1

Hastanede tedavisi devam eden Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi.

Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı 2

Kıvırcık ile Özkan'ın hastanedeki yan yana olduğu kare sosyal medyadan paylaşıldı. Öte yandan Ufuk Özkan için ameliyatın gelecek hafta yapılmasını planlanıyor.

Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdıİddialı yarışmacı sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı! "Aldığım bu kötü haberle..."'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı! "Aldığım bu kötü haberle..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.