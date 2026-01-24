Ufuk Özkan için donör bulundu! Ameliyat için gün sayıyor! Son hali ortaya çıktı

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyiyle ilgili sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı. Özkan, ağabeyi için günledir aranan uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

Hastanede tedavisi devam eden Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu öğrenildi.

Kıvırcık ile Özkan'ın hastanedeki yan yana olduğu kare sosyal medyadan paylaşıldı. Öte yandan Ufuk Özkan için ameliyatın gelecek hafta yapılmasını planlanıyor.