Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl, uygun donör bulundu mu? Doktoru açıkladı

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Emret Komutanım gibi projelerle adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ufuk Özkan son zamanlarda sağlık sorunları ile gündemde.

İNFLUENZA TEŞHİSİ KONDU, ZİYARETÇİ YASAĞI GETİRİLDİ

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan için sanat dünyası da harekete geçmişti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN UFUK ÖZKAN İÇİN DONÖR ÇAĞRISI

Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki'nin de aralarında olduğu birçok ünlü isim 50 yaşındaki Ufuk Özkan için donör çağrısında bulunmuştu.

HASTANEDEN UFUK ÖZKAN AÇIKLAMASI

Yapılan çağrının ardından donör bulunduğuna yönelik iddialar da basına yansırken, konuyla ilgili olarak Ufuk Özkan'ın doktoru açıklama yaptı.

Hastamız Ufuk Özkan, ilk olarak 2023 yılının Temmuz ayında siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanemize başvurmuş. 14 gün boyunca yatarak tedavi altına alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda genel durumunun düzelmesi ve o dönem karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle taburcu edilmiştir.

"10 OCAK'TA DAHA AĞIR BİR TABLOYLA YENİDEN HASTANEMİZE BAŞVURMUŞTUR"

Hastamız 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanmış, aynı şikayetler nedeniyle hastanemizde 1 hafta süreyle yatarak tedavi altına alınmıştır. 2025 yılının Ağustos ayında yine bir yatış dönemi olmuş, tedavi süreci yaşanmış. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından artık karaciğer nakli yapılması gerektiği kararı alınmıştır. Bu doğrultuda hastamıza donör arayışında bulunması gerektiği iletilmiştir. Kontrollerini aksatmamak kaydıyla genel durumu nedeniyle taburcu edilmiştir. Hastamız 10 Ocak 2026 tarihinde daha ağır bir tabloyla yeniden hastanemize başvurmuştur.

"3 VERİCİ ADAYIMIZ BULUNMAKTADIR"

Yapılan değerlendirmelerde uygun bir canlı donör bulunması haline hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine aktarılmıştır. Süreç içerisinde çok sayıda donör başvuruları yapılmıştır. Sanatçımızın çalıştığı dönemdeki arkadaşlarından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri uygun olan 3 tane verici adayımız bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal sürecin ardından donör adayımızın netleşmesi halinde gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır.

"BUGÜN İTİBARİYLE KESİNLEŞMİŞ BİR VERİCİ BULUNMAMAKTA"

Bugün itibariyle kesinleşmiş bir verici bulunmamakta, donör arayışı devam etmektedir.Hastamızın genel durumunda da önemli değişiklikler yaşanmıştır. Karaciğer yetmezliğinde önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Ancak kritik iyileşme durumu karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. An itibarıyla hastamızın genel durumu iyidir"

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

11 Nisan 1975’de Almanya’da doğdu. Aslen Samsunlu olan oyuncu, 12 yaşında ailesiyle Samsun'a kesin dönüş yaptı. Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında ve Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 2000 yılında kurucusu olduğu Tiyatro Kılçık grubunda 7 yıl kabare tiyatrosu yaptı.

Televizyon kariyerine ilk adımını BKM’nin Ölümsüz Aşk adlı dizisinde Demet Akbağ, Tolga Çevik ve Murat Yıldırım ile başrolde yer alarak yaptı. 2005 yılında başlayan Emret Komutanım dizisinde Terliksi Vedat karakterini canlandırdı. 2009 yılında yayınlanan Benim Annem Bir Melek dizisinde yer aldı. Aynı yılın yazı Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteri ile başrolde yer aldı. Ufuk Özkan bu proje ile adını çok geniş bir kitleye duyurdu.

Başarılı oyuncu, 2005 yılında Nazan Güneş ile evlendi. İkilinin evlilikleri 2022 yılında ise sonlandı. Özkan ve Güneş'in Eren adında bir erkek çocukları var.