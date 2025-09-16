MAGAZİN

Ufuk Özkan intihar iddiaları sonrası 'iyiyim' demişti! Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan korkutan açıklama

Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulunduğuna dair iddiaları yalanlamıştı. Ancak Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu iddia etti.

Kubra Akalın

Ufuk Özkan'ın intihar ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan ise intihar iddiaları sonrası haberleri yalanladı.

TiyatroTR Yapım ve Organizasyon’un paylaştığı açıklamada ise "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir" denilmişti.

Ancak Ufuk Özkan'ın kardeşi kafa karıştıran paylaşımıyla dikkat çekti.

Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istedi.

Asiye Acar da şu paylaşımda bulundu: "Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Oyuncu geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

