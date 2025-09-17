Ufuk Özkan yoğun bakımda! Kardeşi sağlık durumunu açıkladı! Nafaka detayı...

Oyuncu Ufuk Özkan'ın evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu iddialar aile tarafından yalanlandı. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın gözlem amaçlı hastanede olduğu da açıklandı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden oyuncunun kardeşi, ünlü ismin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"MORALİ BOZULDU"

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini ifade eden Umut Özkan; "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" dedi.

Ufuk Özkan'ın dinlemediği ve nafakayı karşılamak için çalıştığını da iddia etti. Umut Özkan "İyi değilsin gitme turneye dedim. Karşılamam gereken şeyler var, dedi. Bu da abimi çok üzdü zaman içinde" şeklinde konuştu.

Umut Özkan daha sonra ise sosyal medyada şu paylaşımda bulundu:

“Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli.”

BOŞANMA SONRASI NAFAKA GERİLİMİ

Ufuk Özkan Nazan Güneş ile boşandıktan sonra nafaka yüzünden zor günler geçirdi. Özkan, "İki yıl önce boşandım. Ödeyeceğim nafaka 114 bin TL oldu. Ayda bu kadar para kazanmıyorum. Hiç harcama yapmasam yine ödeyemem" demişti.