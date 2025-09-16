Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'a ne oldu? 'İntihar' iddiası gündemdeydi! Yakın arkadaşı Cüneyt İnay'dan açıklama...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan, çıkan haberler sonrası intihar iddiasını yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini, 2 günde bir kontrolden geçtiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” denildi.

**DUA İSTEDİ

**

Bu paylaşımın ardından Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyledi ve onun için dua istedi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN HABER VAR

Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan'ın son durumu merak edildi. Özkan'ın yakın arkadaşı senarist Cüneyt İnay yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Uzun bir süre tedavisi süren ünlü isim, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.