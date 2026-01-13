MAGAZİN

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor

Türk televizyon tarihine damga vuran “Kurtlar Vadisi” dizisinde hayat verdiği “Güllü” karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Erhan Ufak, şimdi de yıllar içindeki büyük değişimiyle gündemde. Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakan Güllü Erhan'ı görenler tanıyamıyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor.

Dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu defa dizideki sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güllü Erhan son haliyle dikkat çekti.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor 1

Mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen  Güllü Erhan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor 2

Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor 3

Ufak; açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz." demişti.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor 4

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı 55 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor 5

Güllü Erhan'ın son haline sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'tek değişen şey yıllar', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapılıyor.

