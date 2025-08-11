Ünlü astrolog Nuray Sayarı evleniyor! Kına gecesi görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hamilelik iddialarına jet yanıt

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez evleniyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü isim, dün akşam Beykoz'da kına gecesi düzenledi.

Yakınlarının yalnız bırakmadığı Sayarı, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı. Nişanlısı Ahmet Bey ile evlilik hazırlıkları süren Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kostüm değiştirdi.

Dekorlar ve gösteriyle öne çıkan kına gecesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nuray Sayarı kına gecesinin ardından kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

'HAMİLE DEĞİLİM'

Ünlü isim nikahlarının 15 Ağustos'ta konsoloslukta kıyılacağını söyledi ve hamilelik iddialarına 'Hamile değilim. Keşke olsa. O benim nazarım. Kilo verdim ama minnak bir göbeğim kaldı.' diyerek yanıt verdi.