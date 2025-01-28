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Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 08:46
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Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde yapılan aramada bakın neler ele geçirildi...

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcıya ifade veren Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ayşe barım

EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra evinde ve işyerinde yapılan aramada #occupygezi- solidariedade com o poyo turko (Gezi işgali-Türk halkıyla dayanışma) yazılı döküman ele geçirildi.

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Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

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AYŞE BARIM NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.

Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı. Barım'ın savcılıktaki ifadesi 3 saat sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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