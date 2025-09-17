MAGAZİN

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan korkutan haber! Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan hayranlarına korkutan haber... Oyuncu geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yağtu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Mustafa Fidan

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun baygınlık geçirdiği açıklandı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, tedavi altına alındı. Yağtu'nun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu dan korkutan haber! Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi 1

ÜNLÜ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuncu Ahu Yağtu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu dan korkutan haber! Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi 2

Tetkikleri yapılan Yağtu'nun tedavi süreci başladı. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu dan korkutan haber! Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı: İlk açıklama geldi 3

"BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONULDU"

Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.." ifadeleri kullanıldı.

