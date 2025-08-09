Ünlü oyuncu Burak Çelik baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterine hayat veren Burak Çelik, 2024 yılının son ayında Ece Bayrak ile nikah masasına oturmuştu.
Karadağ'da dünyaevine giren ünlü çiftten nikahtan birkaç ay sonra bebek müjdesi geldi.
Baba olacağını "En güzel sürpriz" notuyla duyuran ünlü oyuncunun bir oğlu olacağı ortaya çıktı.
Heyecanları günden güne büyüyen Burak Çelik ile eşinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift, dün gece oğullarına kavuştu.
Ece Çelik ile Burak Çelik, bebeklerine "Kaan Aslan" adını verdi.
Bebeğin adının Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda’da hayat verdiği karakterle aynı olması dikkat çekti.
