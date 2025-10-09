MAGAZİN

Ünlü oyuncu Meriç Aral'ın 'süt pompası' talebi dikkat çekmişti! İl Jandarma Komutanlığı'nda neler yaşandı? İrem Derici o anları anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında 19 ünlü isim evinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü isimler ifadeleri, kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Peki, İl Jandarma Komutanlığı'nda neler yaşandı? İrem Derici tek tek anlattı...

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatılmış, ünlü isimler ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenilmişti. İfadeleri, kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlü isimler akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Meriç Aral ın süt pompası talebi dikkat çekmişti! İl Jandarma Komutanlığı nda neler yaşandı? İrem Derici o anları anlattı 1

Operasyonla alınan isimlerden biri de taze anne Meriç Aral oldu. Eylül ayında doğum yapan Meriç Aral ifade işlemleri için bekletilirken 'süt pompası' talebinde bulunmuş ve ihtiyaç hemen yerine getirilmişti.

'İÇİME İŞLEDİ'

Serbest kaldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen İrem Derici o anları tek tek anlattı. Derici; 'Meriç çok sağlam durdu. Anne sütü almak için pompası geldi, eşi eve süt götürdü. Garip duygular yaşadık. Sanırım en çok Meriç benim içime işledi. Bebeğine kavuştu. Şu an herkes evinde.' dedi.

Ünlü oyuncu Meriç Aral ın süt pompası talebi dikkat çekmişti! İl Jandarma Komutanlığı nda neler yaşandı? İrem Derici o anları anlattı 2

Otobüste gergin bir ortam olduğunu dile getiren Derici, "Otobüste herkes biraz gergindi. Trafik vardı. Başka araçlar bize yol açtı. Ambulans geldi, herkes panik oldu. Sosyal medyada herkes dedikodu dönmüştür yazıyor ama kimsede öyle bir hal yoktu. Herkes şok içindeydi. Ben sürekli yerli yersiz espri yaptım. Benim hayatla başa çıkma stilim bu. Bugünü inşallah bir anı olarak arkada bırakacağız. Ben hiç gerilmedim. Başka arkadaşlarım ağladığı için ya da hiçbir şeyin farkında olmadıkları için onlara kafam takıldı. " ifadelerini kullandı.

