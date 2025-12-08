MAGAZİN

Ünlü oyuncu Serhan Onat evlilik yolunda ilk adımı attı! Survivor'a gitmeden önce nişanlandı

Ünlü oyuncu Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yarışmak için gün sayıyor. Ünlü isim, adaya gitmeden önce sevgilisi Merve Küsmenoğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak yüzüğü taktı.

Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' yarışması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

Kadroda yer alan oyuncu Serhan Onat, Survivor hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Küsmenoğlu evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Serhan Onat'ın nişan kareleri kısa sürüde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

