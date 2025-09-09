MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

"Yasak Elma" ve "Elkızı" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiğimiz ünlü oyuncu Sevda Erginci bir süredir aşk yaşadığı mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile Mardin'de evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü ismin düğün tarihi ve yeri belli oldu.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" gibi dizilerle tanınan Sevda Erginci, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 1

Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı. Erginci, geçtiğimiz günlerde Mardin'de düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 2

DÜĞÜN İÇİN GERİ SAYIM

Evlilik için geri sayıma başlayan ikili, düğün tarihine de karar verdi. Sevda Erginci ile Efe Saydut’un nikâh masasına oturacağı tarih 20 Eylül olarak belirlendi.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 3

Romantik düğün, Ege’nin en gözde destinasyonlarından biri olan Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleşecek.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi terk etmişti! Ünlü rapçi yine kendini tutamadı! 'Keşke hain olaydım' Türkiye'yi terk etmişti! Ünlü rapçi yine kendini tutamadı! 'Keşke hain olaydım'
Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

4 büyükşehirde zam ertelendi! 'Bakanlıkla istişareler neticesinde...'

4 büyükşehirde zam ertelendi! 'Bakanlıkla istişareler neticesinde...'

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.