Ünlü oyuncu Sevda Erginci evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" gibi dizilerle tanınan Sevda Erginci, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı. Erginci, geçtiğimiz günlerde Mardin'de düzenlenen bir törenle nişanlandı.

DÜĞÜN İÇİN GERİ SAYIM

Evlilik için geri sayıma başlayan ikili, düğün tarihine de karar verdi. Sevda Erginci ile Efe Saydut’un nikâh masasına oturacağı tarih 20 Eylül olarak belirlendi.

Romantik düğün, Ege’nin en gözde destinasyonlarından biri olan Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleşecek.