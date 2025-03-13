Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Sanat dünyası yasa boğuldu, ölüm nedeni... Peş peşe başsağlığı mesajları: 'Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok'

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Yurtsever, En son İnci Taneleri'nin 19. bölümde mahkum Tahsin rolüyle seyirciyle buluşmuştu.

ZAFER ALGÖZ: "ÇOK ÜZGÜNÜM"

Acı haberi usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Algöz yakın arkadaşının vefatını şu sözlerle duyurdu;

"Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin...

Şinasi Yurtsever 51 yaşındaydı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ YAPIMDA ROL ALDI

Oyunculuk kariyerine Başka İstanbul Yok, Hemşerim ve Küçük İbo gibi dizilerdeki rolleriyle başlayan Yurtsever, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok televizyon dizisi, Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi birçok önemli filmde yer almıştı

Şinasi Yurtsever, En son İnci Taneleri'nin 19. bölümde mahkum Tahsin rolüyle seyirciyle buluşmuştu.

CEM YILMAZ: "TERTEMİZ ÇALIŞKAN BİR MESLEKTAŞIMIZDI"

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Yurtsever için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun.Sevenlerine,tüm dostlarına sabır diliyorum.Allah rahmet eylesin.Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağolsun. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 13, 2025

"SÖYLENECEK PEK BİR SÖZ YOK"

Can Yılmaz'da Şinasi Yurtsever'in vefatı için paylaşım da bulundu.

Can Yılmaz, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İbrahim Büyükak birlikte filmde rol aldığı meslektaşına böyle veda etti;

"Canım Şinasi Abim… Çok üzgünüm…

Hepimizin başı sağ olsun… #ŞinasiYurtsever"

Canım Şinasi Abim… Çok üzgünüm…

Hepimizin başı sağ olsun… #ŞinasiYurtsever pic.twitter.com/iCVeDfytlO — İbrahim BÜYÜKAK (@ibrahimbuyukak) March 13, 2025

Oyuncu Hazal Kaya, "Çok üzgünüm çok" ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseri tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.