Ünlü rapçi Blok3 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Adı Cemre Baysel ile aşk dedikodularına karışan ünlü isim bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Ancak Cemre Baysel 'kimseyle bir ilişkim yok' diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.
Ünlü rapçi Blok3 şimdi de üç konserini birden iptal etmesiyle gündeme geldi. Blok3'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
''Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.
BLOK3, olarak
önümüzdeki konserlerimizi
ileri bir tarihe erteliyoruz.
12 Kasım – Zonguldak
13 Kasım – Kastamonu
14 Kasım – Sinop
Başımız sağ olsun.''
