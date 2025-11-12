Ünlü rapçi Blok3 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Adı Cemre Baysel ile aşk dedikodularına karışan ünlü isim bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak Cemre Baysel 'kimseyle bir ilişkim yok' diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.

Ünlü rapçi Blok3 şimdi de üç konserini birden iptal etmesiyle gündeme geldi. Blok3'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

''Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

BLOK3, olarak

önümüzdeki konserlerimizi

ileri bir tarihe erteliyoruz.

12 Kasım – Zonguldak

13 Kasım – Kastamonu

14 Kasım – Sinop

Başımız sağ olsun.''