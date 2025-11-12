MAGAZİN

Ünlü rapçi Blok3 konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın önünüzdeki üç konserini iptal ettiğini açıkladı. Blok3 sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Adı Cemre Baysel ile aşk dedikodularına karışan ünlü isim bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak Cemre Baysel 'kimseyle bir ilişkim yok' diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.

Ünlü rapçi Blok3 şimdi de üç konserini birden iptal etmesiyle gündeme geldi. Blok3'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

''Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

BLOK3, olarak
önümüzdeki konserlerimizi
ileri bir tarihe erteliyoruz.

12 Kasım – Zonguldak
13 Kasım – Kastamonu
14 Kasım – Sinop

Başımız sağ olsun.''

Cemre Baysel Blok3
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

