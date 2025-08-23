MAGAZİN

Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! 'Yürüyebiliyorum'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Ayçiçeği Festivali'nde konser bitimi silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal'dan ilk açıklama geldi. Ünlü isim hastane odasından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından vinç ile sahneden indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu.

BACAĞINDAN VURULDU

"Lütfen", "Pişman", "Mahvettim", "İmdat" gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Çakal'ın sağ dizine saçma isabet etti.

Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! Yürüyebiliyorum 1

Yaralanan Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu belirledi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! Yürüyebiliyorum 2

"YÜRÜYEBİLİYORUM"

Tüm bu yaşananların ardından Emirhan Çakal'dan ilk kare geldi. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, açıklama da yaptı.

Kendisini arayan herkese teşekkür eden Çakal, "Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" dedi.

Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! Yürüyebiliyorum 3

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Çakal'ın yakın arkadaşı, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası ünlü ismi hastanede ziyaret etti.

