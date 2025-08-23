Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! 'Yürüyebiliyorum'

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından vinç ile sahneden indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü rapçiye konser sonrası silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

BACAĞINDAN VURULDU

"Lütfen", "Pişman", "Mahvettim", "İmdat" gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Çakal'ın sağ dizine saçma isabet etti.

Yaralanan Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu belirledi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

"YÜRÜYEBİLİYORUM"

Tüm bu yaşananların ardından Emirhan Çakal'dan ilk kare geldi. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, açıklama da yaptı.

Kendisini arayan herkese teşekkür eden Çakal, "Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" dedi.

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Çakal'ın yakın arkadaşı, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası ünlü ismi hastanede ziyaret etti.