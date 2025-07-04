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Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme'deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! 'Tahribat gerçekten büyük'

Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki sahil beldeleri alev alev yanıyor. Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme'deki yangın bölgelerine yardıma koştu. Bölgedeki son durumu gösterdi.

Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme'deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! 'Tahribat gerçekten büyük'
Öznur Yaslı İkier

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu nokta Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi.

Bir orman işçisi şehit oldu, yatağa bağımlı bir vatandaş hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! Tahribat gerçekten büyük 1

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, Buca'da müdahale sürüyor. Ünlü şarkıcı Çelik yaşanan bu felakete daha fazla kayıtsız kalamadı ve soluğu yangın bölgelerinde aldı.

Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! Tahribat gerçekten büyük 2

Gece saatlerinde arazi aracıyla yola çıkan Çelik, Ödemiş'ten görüntüler paylaşarak 'Tahribat gerçekten büyük' ifadelerini not düştü.

Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! Tahribat gerçekten büyük 3

Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! Tahribat gerçekten büyük 4

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Anahtar Kelimeler:
Buca Ödemiş çelik
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