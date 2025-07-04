Ünlü şarkıcı Çelik Ödemiş, Buca, Çeşme'deki yangın bölgelerine koştu! Bölgedeki son durumu gösterdi! 'Tahribat gerçekten büyük'

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerle mücadelenin en yoğun olduğu nokta Ödemiş'ten dün iki acı haber geldi.

Bir orman işçisi şehit oldu, yatağa bağımlı bir vatandaş hayatını kaybetti.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, Buca'da müdahale sürüyor. Ünlü şarkıcı Çelik yaşanan bu felakete daha fazla kayıtsız kalamadı ve soluğu yangın bölgelerinde aldı.

Gece saatlerinde arazi aracıyla yola çıkan Çelik, Ödemiş'ten görüntüler paylaşarak 'Tahribat gerçekten büyük' ifadelerini not düştü.