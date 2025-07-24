Ünlü şarkıcı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

Limonlu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Osman Aydın’dan haber alamayan iş arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alamayan arkadaşları, durumdan endişelenerek site görevlisinden yardım istedi.

Görevli, daireye balkondan girerek Osman Aydın’ı mutfakta yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi duyan komşuları ve mesai arkadaşları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Dr. Aydın’ın 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.

Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)