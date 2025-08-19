Ünlü spiker Diletta Leotta davet tarzıyla olay oldu! Baştan aşağı transparan...

İtalya'nın en çok takip edilen isimlerinden biri olan televizyon sunucusu Diletta Leotta'nun Türkiye'de de hatırı sayılır bir tanınırlığı var.

Can Yaman ile ilişki yaşamasıyla ve pozlarıyla tanınan güzel sunucu ayrılık sonrası yeni aşka yelken açmıştı. Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikte olan güzel sunucu bir de çocuk sahibi olmuştu.

"Karius hayatımın erkeği" diyen Diletta Leotta çocuğunun babasıyla evlenmişti. Ünlü çiftin 'Aria' adını verdikleri kızları 1 yaşına bastı.

DAVET TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Diletta Leotta kızı için özel bir gece organize etti. Ünlü spikerin baştan aşağı transparan davet tarzı gecenin en çok konuşulan detaylarından oldu.

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan ünlü ismin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.