Ünlü tarihçi İlber Ortaylı telefonunu çıkarınca herkes şaşırdı! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Teknolojik gelişmelere mesafeli yaklaşımıyla bilinen Ortaylı telefonunu çıkarınca herkesi şaşırttı.

Ortaylı’nın, yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anlar kısa sürede viral oldu.

Ortaylı'ya “Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?” diye soruldu. İlber Ortaylı “Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok” diye konuştu.

NEDEN AKILLI TELEFON KULLANMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yayın sırasında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı’ya, sunucu bu tercihinin sebebini sordu.

Tarihçi kimliğiyle olduğu kadar teknolojiye mesafeli duruşuyla da bilinen İlber Ortaylı, neden akıllı telefon kullanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: “Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim.”