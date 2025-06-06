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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in klip pozu gündemde! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa klip pozuyla dikkat çekti. Gizem Tuncer'in çömelerek verdiği poz kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in klip pozu gündemde! Sosyal medya ikiye bölündü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Babasının izinden giderek şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer bu defa yeşil elbisesiyle çömelerek poz verdi.

Yeni şarkısının klibi için verdiği pozla dikkat çeken Gizem Tuncer'in klip pozu sosyal medyanın diline düştü.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gizem Tuncer'in bu pozu bazı sosyal medya kullanıcıları için fazla bulundu ve 'ne gereksiz bir poz', 'yine yapmış yapacağını' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları da Gizem Tuncer'in bu pozunu klip için güzel buldu ve 'yine harika', 'çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Geçtiğimiz aylarda açıklamalarıyla gündem olan Gizem Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer Gizem Tuncer
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