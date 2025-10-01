MAGAZİN

Ünlü yönetmenin oğlu Rafael Cemo ile aşk yaşıyordu! Dilan Çiçek Deniz'in aşkı kısa sürdü

Son dönemde cesur kostümleri, estetikleri ve yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan ayrılık açıklaması geldi.

Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, özellikle tatillerde ve çeşitli etkinliklerde sıkça birlikte görüntülendiler. Hatta bir dönem evlilik iddialarıyla da gündeme geldiler.

ŞAŞIRTAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı öğrenildi. Deniz, Çetin ile ilişkisinin bitmesini; "Bitmesi gereken her şey bitiyor" şeklinde yorumlarken artık sevgili değil arkadaş olduklarını dile getirdi.

